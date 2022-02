Imprese: Hochtief (Acs) lancia Opa per il restante 20 per cento del capitale di Cimic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hochtief, la società tedesca di costruzioni controllata dalla spagnola Acs, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per l'australiana Cimic, di cui controlla già il 78 per cento ad un prezzo di 14 euro per azione. Hochtief lo ha comunicato oggi alla Borsa di Sydney. Secondo il quotidiano "Cinco Dias", l'affare sarebbe valutato circa 650 milioni di euro, tenendo conto della già grande partecipazione di Hochtief in Cimic. Acs è l'azionista di controllo di Hochtief, con il 50,4 per cento del capitale e l'impresa spagnola controlla da anni Cimic attraverso la società tedesca. Il secondo maggiore azionista di Hochtief è Atlantia, con una quota del 15 per cento. Cimic, precedentemente conosciuto come Leighton, nel 2021 ha ottenuto un utile di 257 milioni di euro. Il gruppo, nel 2019, ha avuto rilevanti problemi quando ha dovuto riconoscere un buco di 1,1 miliardi di euro per il fallimento della filiale mediorientale Bicc. Come risultato di questa perdita, Acs aveva sostituito l'amministratore delegato (Ad), Marcelino Fernández Verdes, con Juan Santamaría, un uomo vicino a Florentino Pérez e Santamaría sarebbe uno dei per la posizione vacante di Ad di Acs stessa. (Spm)