Terrorismo: Fsb, sventato attacco a chiesa ortodossa in Crimea

- Il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha dichiarato di aver impedito un attacco terroristico in una delle chiese ortodosse della Crimea. Lo ha reso noto oggi, aggiungendo di aver arrestato sei cittadini russi. Si tratta di “sostenitori dell’organizzazione estremistica ucraina Settore Destro (Pravyj Sektor) che si stavano preparando a far esplodere un ordigno esplosivo improvvisato in una delle chiese ortodosse della regione per intimidire la popolazione”, secondo quanto si legge in un comunicato dell’Fsb. (Rum)