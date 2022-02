Ucraina: Zanni (Lega), Borrell chiarisca tweet ieri sera e si dimostri adeguato a posizione che ricopre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, deve chiarire la pubblicazione e la rimozione del suo tweet, pubblicato ieri sera, in cui ha scritto: "Niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez, diamanti ad Anversa" riferendosi agli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni dell'Ue per la crisi in Ucraina. Lo ha chiesto l'eurodeputato della Lega e presidente del gruppo di Identità e democrazia (ID), Marco Zanni, che ha annunciato in una nota stampa che il suo partito presenterà una interrogazione sul caso. "L'Alto rappresentante Josep Borrell chiarisca sul suo imbarazzante tweet 'niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez, diamanti ad Anversa' e sul perché lo abbia successivamente rimosso. Perché questa uscita sconsiderata, e poi il passo indietro? ", ha scritto Zanni. "Purtroppo non è la prima volta che, nei riguardi della questione tra Russia e Ucraina, Borrell commette leggerezze e tutti quanti abbiamo ancora vivido il ricordo dell'umiliazione da lui subita a Mosca, maltrattato dal ministro (degli Affari esteri, Sergej) Lavrov", ha proseguito Zanni. "Borrell si dimostri adeguato al suo ruolo o si faccia da parte: la questione Ucraina è purtroppo molto seria e delicata, l'Ue non può permettersi di affrontarla con imprudenza o passi falsi", ha evidenziato in conclusione. (Beb)