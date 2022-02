Ue: Amendola, su politica estera e sicurezza serve passare a livello operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su politica estera e di sicurezza comune l’Europa deve passare a un livello operativo in termini di spese e investimenti. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, intervistato da “SkyTg24”. Questo nuovo livello operativo deve riguardare “anche nuovi segmenti come la cybersicurezza” e non solo quelli tradizionali. L’Europa “ha fatto grandi passi in avanti” ma su energia e sicurezza comune è tempo di un’integrazione superiore”, ha dichiarato Amendola. “Viviamo in un mondo di incertezze e scelte unilaterali come quella della Russia”, ha messo in guardia il sottosegretario, segnalando comunque che “la reazione che stiamo avendo in termini negoziali e di unità delle scelte va sottolineata”. (Res)