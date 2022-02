Repubblica Centrafricana: militari francesi arrestati, Alta corte di Bangui apre un'inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha chiesto l'immediato rilascio dei militari, affermando che questi portano tessere di riconoscimento dell'Onu. "Il comandante delle forze di pace delle Nazioni Unite e il vice dell'inviato delle Nazioni Unite in questo Paese sono stati ricevuti dal presidente (Touadera) per occuparsi di questo dossier. Tutti stanno cercando di risolvere questo problema in modo da ottenere il rilascio dei quattro soldati il ​​prima possibile", ha detto il portavoce. La rappresentanza diplomatica francese ha tuttavia condannato la "strumentalizzazione" fatta sui social network e la "grossolana disinformazione" seguita all'episodio. Nessun commento ufficiale è per il momento giunto da parte delle autorità centrafricane. Gli arresti sono avvenuti lo stesso giorno in cui Francia e Stati Uniti hanno accusato, attraverso la voce dei loro ambasciatori davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu, i mercenari della compagnia di sicurezza privata russa Wagner di aver "giustiziato" e "massacrato" decine di civili e di portare avanti una "sistematica campagna di terrore nella Repubblica Centrafricana, dove stanno combattendo i ribelli a fianco dell'esercito regolare. (segue) (Res)