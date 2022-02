Repubblica Centrafricana: militari francesi arrestati, Alta corte di Bangui apre un'inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio giunge in effetti in un momento in cui le relazioni tra la Francia e la sua ex colonia sono sempre più tese dal momento che le autorità di Bangui sono da tempo entrate nella sfera d'influenza russa, come dimostra la presenza di centinaia di addestratori militari russi e quella - mai confermata ufficialmente - di paramilitari mercenari del gruppo Wagner. Nella Repubblica Centrafricana sono presenti centinaia di militari russi e nei mesi scorsi il governo di Bangui ha inviato una notifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui specifica la sua intenzione di mettere a disposizione delle Forze di difesa e di sicurezza (Faca) centrafricane 600 istruttori russi aggiuntivi – 200 tra le file Forze armate centrafricane, 200 della gendarmeria nazionale e altri 200 della polizia – che andranno ad aggiungersi ai 535 già ufficialmente presenti sul territorio centrafricano, sebbene diverse fonti di sicurezza affermino che il numero di istruttori russi presenti a Bangui sia in realtà molto più alto (tra le 800 e le duemila unità). La Francia accusa inoltre da tempo la Repubblica Centrafricana di essere "complice" di una campagna antifrancese orchestrata da Mosca, in particolare attraverso l'utilizzo di troll sui social network e in alcuni media. Mosca, dal canto suo, critica Parigi per aver accusato la compagnia russa di sicurezza privata Wagner di aver preso il controllo del potere e delle risorse del Paese. La Minusca conta attualmente circa 15 mila militar e poliziotti nel Paese africano. (Res)