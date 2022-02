Campidoglio: scontro tra Italia viva e Azione su presidenze di commissione, è lite nella lista Civica Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scontro tra Azione e Italia viva in Campidoglio che fanno parte della lista Civica Calenda sindaco, il primo partito rappresentato da tre consiglieri e il secondo da due. La tensione si è consumata ieri dopo la votazione per la presidenza delle commissioni speciali Expo 2030 e Giubileo 2025 che hanno visto eletti, rispettivamente, Virginia Raggi del M5s e Dario Nanni di Azione. I due consiglieri di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, non hanno preso parte alle votazioni con cui per la presidenza di Expo 2030 è stata eletta l'ex sindaca del M5s Virginia Raggi, e poi in una nota hanno denunciato: "La decisione di assegnare la presidenza della commissione speciale Expo 2030 all’ex sindaca Virginia Raggi è semplicemente folle: non solo per l’inadeguatezza e la conclamata incompetenza di cui ha dato prova nel suo mandato da sindaco, ma anche perché le sue posizioni no vax sono inaccettabili in un momento in cui le istituzioni sono impegnate in un grande sforzo collettivo per uscire dalla pandemia attraverso la campagna vaccinale". (segue) (Rer)