Campidoglio: scontro tra Italia viva e Azione su presidenze di commissione, è lite nella lista Civica Calenda (3)

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Lo scontro non ha lasciato fuori i vertici nazionali dei due partiti. Da un lato Carlo Calenda a difendere Flavia De Gregorio, dall'altro Luciano Nobili a sostenere le posizioni di Valerio Casini. "Flavia fai bene a spiegare in modo trasparente la procedura. Ma come sappiamo benissimo, ed è giusto riferirlo visto che il problema è stato sollevato da loro, l’unica ragione di tutta questa cagnara è che Casini voleva fare il presidente di commissione al posto di Nanni. Fine", ha scritto Calenda. "Carlo a chi interessano le poltrone è facilmente dimostrato dai fatti: le hai prese tutte tu. Ma non è questo il punto. Il punto è che i consiglieri di Italia viva si sono rifiutati di votare la Raggi a guida della commissione Expo, quelli di Azione invece l’hanno votata", ha replicato Nobili. "Luciano mi hai chiesto di mettere Casini alla presidenza della Giubileo ovviamente votando la Raggi a Expo essendo un accordo complessivo. Ti ho detto di no. Avete montato questa indegna sceneggiata contro Flavia. Questi giochini fateli con Mastella. Circolare", ha chiosato Calenda. (Rer)