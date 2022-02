Vaticano: Papa, anziani visti spesso come un peso, hanno pagato prezzo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Udienza generale, come ogni mercoledì, per Papa Francesco nell'Aula Paolo VI. Il Santo Padre ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sulla vecchiaia. "Gli anziani sono visti spesso come 'un peso - ha sottolineato Francesco - nella drammatica prima fase della pandemia sono stati loro a pagare il prezzo più alto". Il Pontefice ha quindi osservato: "Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più urgenti che la famiglia umana è chiamata ad affrontare in questo tempo. Non si tratta solo di un cambiamento quantitativo; è in gioco l'unità delle età della vita: ossia, il reale punto di riferimento per la comprensione e l'apprezzamento della vita umana nella sua interezza". (Civ)