Sicurezza: Tripodi (FI), rinnovo contratto Vigili del fuoco doveroso riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- È stato firmato il rinnovo del contratto per 35.000 Vigili del Fuoco, un bellissimo risultato e un riconoscimento doveroso, per i nostri angeli delle Emergenze. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio. "Ringrazio di cuore il ministro Renato Brunetta, che dopo la firma dell'accordo per il comparto Difesa e Sicurezza di dicembre, si è speso con determinazione per mettere a segno un altro importante tassello anche per il personale del Pubblico Soccorso", sottolinea. "Era questo lo spirito con cui ho ideato l'emendamento al dl Sostegni Bis approvato lo scorso luglio, e che ha stanziato 77 milioni di euro per la contrattazione del comparto. In pochi mesi grazie alla dinamicità del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato attuato. Forza Italia si conferma protagonista essenziale dell'azione riformatrice di governo!", conclude Tripodi. (Rin)