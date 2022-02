Municipio Roma IV: assessore Lavori pubblici, avanti tutta per ampliamento stradale via Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Chiudere i cantieri stradali per l'ampliamento di via Tiburtina, della nostra consolare, è una priorità per Roma Capitale e per il nostro Municipio". Lo afferma in una nota l'Assessore Lavori pubblici, urbanistica, patrimonio del IV Municipio avv. Dino Bacchetti "Fortissimo è pertanto il segnale dato ieri pomeriggio dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri che ha disposto sopralluogo per fare il punto con l'assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini che ringraziamo, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, il sottoscritto e tutti gli attori in campo per imprimere una fortissima accelerazione a quest’opera strategica il cui completamento non può più attendere. Lo dobbiamo ai nostri cittadini che attendono da 15 anni. Su questo abbiamo messo la faccia e chiesto ed ottenuto la fiducia dei cittadini del nostro Municipio 100 giorni fa che ci hanno consegnato la vittoria per risolvere queste criticità - ha aggiunto Bacchetti. "Puntiamo ad avere pronto il primo tratto T1 e T2 (Casal de' Pazzi ponte Aniene - G.R.A.) già per agosto/settembre 2022 e T3 T4 (G.R.A - Marco Simone) prima dell’inizio della Ryder cup prevista per settembre 2023. Per il Giubileo del 2025 contiamo di chiudere interventi selettivi di riqualificazione sulle complanari. Dobbiamo concludere nei tempi stabiliti questi lavori che monitoriamo quotidianamente con grande attenzione. Insieme ce la faremo. La pressione, l'attenzione ed il nostro impegno sono massimi".(Rer)