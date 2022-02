Imprese: Danone, nel 2021 utile netto a 1,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danone ha registrato nel 2021 un utile netto a 1,9 miliardi di euro, l'1,6 per cento in meno in un anno. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. Il margine operativo è al 13,7 per cento, contro il 14 per cento del 2020 e il 15,2 per cento del 2019. Una performance "solida" secondo il direttore generale Antoine de Saint-Affrique. "Abbiamo ancora molto da fare e aspetto con impazienza il nostro seminari investitori, l'8 marzo, per dirvi di più sulle prossime tappe della nostra traiettoria di crescita e di rinnovamento", ha affermato il dirigente. (Frp)