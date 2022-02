Ambiente: Musumeci, presto gara per progettare interventi sui fiumi del Termitano (Pa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' già stata predisposta dall'Ufficio speciale per la progettazione di Palazzo Orleans la documentazione necessaria per pianificare gli interventi di messa in sicurezza dei fiumi Torto e Barrattina. Lo ha reso noto la Regione Sicilia. I due corsi d'acqua, che attraversano il centro abitato di Termini Imerese, nel Palermitano, continuano a provocare danni e disagi con le loro esondazioni nei periodi di forti piogge e il governo Musumeci è pronto a stanziare quattro milioni di euro per mettere definitivamente al riparo colture e insediamenti industriali. L'input partito dal presidente della Regione ha velocizzato le procedure e adesso la Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, alla quale gli uffici diretti da Leonardo Santoro hanno trasmesso il cosiddetto "Documento di indirizzo alla progettazione", può predisporre la gara per acquisire il progetto esecutivo. "Stiamo bruciando le tappe - ha sottolineato Musumeci - e a breve potrà essere effettuata una profonda operazione di pulizia degli alvei, con l'eliminazione della vegetazione e di tutti quei i detriti che si sono accumulati in tanti anni di mancata manutenzione. C'è l'assoluto bisogno di porre per sempre fine ai disastrosi allagamenti che ciclicamente si verificano in un'area nevralgica del paese e che, ogni volta, viene messa in ginocchio con grave pregiudizio per la propria economia".(Ren)