- Sun Deshun, ex presidente della China Citic Bank, ha affrontato ieri un processo per corruzione presso il tribunale intermedio della città di Jinan, nella provincia orientale dello Shandong. Dal 2003 al 2019 l’imputato avrebbe percepito denaro e beni dal valore di circa 154,3 milioni di dollari. Sun si è dichiarato colpevole di tutte le accuse e al momento è in attesa dell’emanazione della sentenza. (Cip)