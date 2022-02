Cina: ministro Finanze, stanziati 69 miliardi di dollari per tutela ambientale nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha stanziato 69 miliardi di dollari per la protezione ecologica e ambientale nel 2021. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Finanze, Liu Kun, aggiungendo che la concentrazione di polveri sottili Pm 2,5 nelle città a livello di prefettura e oltre è scesa del 9,1 per cento annuo. In generale, la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria nel 2021 si è attestata a 87,5 punti. “Abbiamo anche stabilito un meccanismo di compensazione per la conservazione ecologica dei fiumi Azzurro e Giallo; abbiamo coordinato il miglioramento sistematico dell’ambiente alpino, acquatico, forestale, agricolo, lacustre, nonché di prati, sabbia e ghiacciai; abbiamo sviluppato attivamente un sistema di aree naturali protette con parchi nazionali; perfezionato continuamente gli appalti verdi concessi dal governo, e promosso in modo efficace la trasformazione socioeconomica verde e a basse emissioni”, ha aggiunto il ministro. (Cip)