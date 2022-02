Cina: disposta liquidazione della società Beijing Xinwei, cercava di rilevare Motor Sich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte intermedia popolare di Pechino, in Cina, ha incaricato lo studio legale Haiwen di gestire la liquidazione della società Beijing Xinwei Technology Group, che per lungo tempo ha cercato di rilevare il produttore di motori a reazione ucraino Motor Sich attraverso la controllata Skyrizon Aviation. Xinwei ha annunciato in una dichiarazione che "continuerà a portare avanti la rilevazione di Motor Sich, nel tentativo di invertire il corso del fallimento", sebbene l'accordo abbia raggiunto un punto morto a causa dei problemi di sicurezza nazionale in Ucraina. (Cip)