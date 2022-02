Russia: Lavrov, in questo momento tentativi di inasprire il confronto per qualsiasi motivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento si sta cercando di intensificare il confronto contro la Russia per qualsiasi motivo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante un incontro con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria Geir Pedersen in corso oggi a Mosca. "Come sapete, ora il mondo sta cercando di intensificare il confronto su quasi tutte le questioni relative alle attività della Federazione Russa", ha detto Lavrov. (Rum)