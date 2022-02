Regno Unito: comitato conti pubblici, errori e frodi per 19 miliardi di euro in prestiti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frodi ed errori nel programma di prestiti per il Covid-19 potrebbero essere costati al governo britannico fino a 16 miliardi di sterline (19,2 miliardi di euro). È quanto affermato dal comitato dei conti pubblici della Camera dei Comuni, ha riferito il quotidiano “The Guardian”. L’organo di controllo sulla spesa pubblica ha chiesto al Tesoro di presentare una stima delle perdite nei singoli programmi di prestito e di quanto intende recuperare. Durante la pandemia il governo ha concesso prestiti e garanzie per un valore di 129 miliardi di sterline (154 miliardi di euro) a persone e aziende, al fine di sostenerle finanziariamente a fronte delle misure restrittive. I rapporti delle agenzie del governo hanno evidenziato che alcuni prestiti sono stati utilizzati per finanziare il gioco d'azzardo, beni di lusso o miglioramenti alle abitazioni. (segue) (Rel)