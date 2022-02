Congo-Kinshasa: Zijin investirà 50 milioni di dollari nella miniera Kamoa-Kakula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Zijin Mining investirà 50 milioni di dollari per ammodernare la miniera di rame Kamoa-Kakula nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc). È quanto annunciato oggi dalla società in un’informativa. Il progetto, detenuto da Zijing Mining e dalla Ivanhoe Mines of Canada con quote del 36,9 per cento, amplierà la capacità dei suoi impianti di concentrazione di circa un quinto. L’investimento aumenterà la produzione annuale di rame degli impianti a oltre 450.000 tonnellate, rendendo Kamoa-Kakula il quarto produttore mondiale di tale metallo, ha affermato Zijin. Questi e altri aggiornamenti dovrebbero essere portati a termine nell’arco di 12 mesi. Oltre a Zijin e Ivanhoe, il governo della Repubblica Democratica del Congo possiede il 20 per cento del progetto, con una partecipazione dello 0,8 per cento anche della compagnia Crystal River Global Limited. (Cip)