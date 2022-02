Vaticano: Papa, disprezzo della vecchiaia è icona dei totalitarismi del ventesimo secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la catechesi di questa mattina nell'aula Paolo VI, per l'Udienza generale, Papa Francesco ha messo in guardia dal pericolo di dimenticare il valore degli anziani: "L'esaltazione della giovinezza come unica età degna di incarnare l'ideale umano – ha osservato - unita al disprezzo della vecchiaia vista come fragilità, degrado, disabilità, è stata l'icona dominante dei totalitarismi del ventesimo secolo". Il Pontefice ha spiegato che "l'allungarsi della vita incide in maniera strutturale sulla storia dei singoli, delle famiglie e delle società", quindi ha chiesto "forse gli anziani devono chiedere scusa della loro ostinazione a sopravvivere a spese d'altri?" Francesco ha quindi sottolineato come nelle culture 'sviluppate' l'anziano sia sottovalutato, per la convinzione che non abbia "contenuti speciali da offrire, né significati propri da vivere". (Civ)