Ucraina: Lavrov, Guterres soggetto a pressioni occidentali

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è stato soggetto alle pressioni dell'Occidente su ciò che sta accadendo in Ucraina orientale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov all'inizio dell'incontro con l'inviato speciale del segretario generale dell'Onu per la Siria Geir Pedersen. "Con nostro grande rammarico, il segretario generale delle Nazioni Unite, di cui lei è rappresentante, è stato soggetto alle pressioni dell'Occidente e l'altro giorno ha rilasciato diverse dichiarazioni su ciò che sta accadendo in Ucraina orientale che non corrispondono al suo status e ai suoi poteri previsti dalla Carta dell'Onu", ha detto Lavrov. (Rum)