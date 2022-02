Italia-Libano: “Nova” firma un accordo di cooperazione con l’agenzia nazionale libanese "Nna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agenzia Nova" e l'agenzia di stampa nazionale libanese "National News Agency" (Nna) hanno sottoscritto un accordo di cooperazione, con l'obiettivo di rafforzare lo scambio d'informazioni e la collaborazione tra le due redazioni. Più in generale, l'intesa punta a favorire una migliore conoscenza tra i due popoli e la collaborazione professionale su temi politici, economici, sociali e culturali. L'accordo è stato siglato da Ziad Harfoush, presidente e direttore generale della Nna, e da Fabio Squillante, direttore generale di Agenzia Nova. Nna è una delle più importanti agenzie del mondo arabo, distinguendosi per la sua indipendenza e la sua autorevolezza. L'agenzia distribuisce i propri notiziari in 54 Paesi, in arabo, inglese e francese. Agenzia Nova è la più importante fonte d'informazioni italiana sull'attualità politica ed economica internazionale; oltre al notiziario in italiano, l'agenzia pubblica "Nova Arab News", un servizio quotidiano divenuto ormai il punto di riferimento imprescindibile per i media mediorientali e nord-africani, per tutto ciò che riguarda la proiezioni internazionale del "sistema Paese". "L'accordo rafforza la rete internazionale di Agenzia Nova e la sua presenza in un'area che è di cruciale importanza sia per gli sviluppi geopolitici sia, più specificamente, per le imprese e le istituzioni del nostro Paese", ha detto Squillante. Da parte sua, Harfoush ha dichiarato: "L’accordo di cooperazione con 'Nova' aggiunge conoscenza e cultura all’equilibrio di 'Nna', che ha accordi di cooperazione con più di un’agenzia straniera. Sebbene 'Nna' sia principalmente locale, ha un’ampia dimensione internazionale e regionale, attraverso i suoi corrispondenti in più capitali. Siamo orgogliosi di firmare l’accordo con l’agenzia italiana 'Nova', soprattutto perché sono tanti i legami culturali, umani e storici che uniscono il Libano all’Italia, che è sempre presente nel cuore di ogni libanese". (Res)