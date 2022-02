Sardegna: due progetti di parchi eolici marini nel sud dell'Isola, energia per 1.4 Gw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel futuro energetico della Sardegna potrebbero esserci due parchi eolici marini galleggianti: uno al largo davanti al litorale di Nora e l'altro a 30 chilometri a sud di Capo Carbonara a Villasimius. Si tratta del progetto da circa 1,4 GW di capacità totale installata per il quale Nora Ventu, la società nata dalla partnership tra Falck Renewables e BlueFloat Energy, che ha annunciato l’avvio di un percorso di incontri con il territorio per condividere le proposte sui due impianti, dopo la presentazione, a fine 2021, delle richieste di concessione demaniale marittima al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e alla Direzione marittima di Cagliari. Il primo impianto Nora Energia 1 sarebbe composto da 53 aerogeneratori, per una capacità installata totale di 795 MW, posizionati nello specchio di mare del Canale di Sardegna a sud ovest del Golfo di Cagliari, a distanze comprese tra 22 e 34 chilometri dalla costa e una produzione annuale attesa di 2,6 TWh, equivalente al consumo di oltre 700mila utenze domestiche. Il secondo impianto Nora Energia 2 avrebbe 40 aerogeneratori, per una capacità installata totale di 600 MW, da posizionare a circa 30 chilometri a sud di Capo Carbonara con una produzione annuale attesa di 1,9 TWh, equivalente al consumo di oltre 500mila utenze domestiche. (segue) (Rsc)