Trasporti: Corte Conti, nel 2020 Anas nonostante pandemia migliora livelli produzione

- La situazione pandemica ha causato nel 2020 massivi cali dei volumi nel settore dei trasporti. La forte contrazione dei servizi di mobilità su strada ha inciso fortemente nella gestione operativa della rete infrastrutturale Anas e nelle successive decisioni sulla circolazione, con effetti sui proventi diretti e indiretti da pedaggi, canoni e royalties. È quanto emerge dalla relazione - approvata con Delibera n. 9/2022 - della Sezione controllo enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 di Anas spa, nella quale i magistrati contabili hanno osservato che, malgrado lo scenario, il 2020 si è caratterizzato per un sostanziale miglioramento dei livelli di produzione rispetto agli anni passati. Il bilancio si è chiuso con una perdita di 168.764.091 euro (peggiorata di 97.627.581 rispetto ai -71.136.509 euro del 2019), per l'aumento dei costi ed il risultato negativo della gestione finanziaria. Migliora il saldo della gestione caratteristica (167,97 milioni di euro), eroso da ammortamenti e svalutazioni per un valore netto di -187,6 milioni ed un Ebit pari a -19,63 milioni. (segue) (Rin)