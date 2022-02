Trasporti: Corte Conti, nel 2020 Anas nonostante pandemia migliora livelli produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio netto (2.441.659.516 euro) scende di 169.552.112 rispetto al 2019, con una riduzione delle disponibilità liquide per 38,015 milioni, assestate a 230.411.088 euro. Sulla gestione finanziaria, negativa per 149,22 milioni, hanno inciso principalmente gli oneri finanziari per l'adeguamento del Fondo svalutazione crediti verso la società Strada dei Parchi. Non mancano, prosegue la Corte, criticità, come la prevista creazione (legge 156/2021) di una nuova società per la gestione delle autostrade statali in concessione con affidamenti in house, cui trasferire - nel limite di tali concessioni a pedaggio - le funzioni e le attività attualmente in capo ad Anas. Una soluzione, a parere della magistratura contabile, non idonea alla proroga o al rinnovo della concessione stradale in atto, stante l'insussistenza, per Anas, della qualificazione di società in house. Sul fronte dell'estensione al 2052 della concessione Anas-Mims (valore contabile 1.142.812.000 euro), il tavolo tecnico sull'attuazione di quanto previsto in materia dalla legge Finanziaria 2007, si è più volte attivato senza risultati positivi. Qualora, evidenzia la Corte, decadesse l'aspettativa di proroga della concessione, l'impatto sul bilancio obbligherebbe Anas a svalutare il valore della concessione iscritto in bilancio, con la stessa capogruppo (Ferrovie dello Stato) costretta, a sua volta, a svalutare il valore della sua partecipazione in Anas. (Rin)