Cina: ministro Esteri Wang, incrementare efficienza del Consiglio di sicurezza Onu

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è “il fulcro del meccanismo internazionale di sicurezza collettiva”: nel quadro delle tensioni nel panorama globale, “deve incrementare capacità ed efficienza attraverso le riforme, in modo da svolgere al meglio le mansioni stabilite dalla Carta Onu”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, durante un incontro telematico organizzato ieri con i copresidenti dei negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). All'incontro hanno preso parte tra gli altri la rappresentante permanente del Qatar all’Onu, Alya Ahmed Saif Al-Thani, e il suo omologo in Danimarca, Martin Bille Hermann. “La Cina ha sempre sostenuto la ragionevole e necessaria riforma del Consiglio di sicurezza e ha sempre compiuto sforzi costruttivi a tal fine”, ha detto Wang, secondo cui il meccanismo dovrebbe “dare priorità all'aumento della rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo” in modo che “abbiano maggiori opportunità di partecipare ai processi decisionali”. Al-Thani e Hermann hanno ribadito la loro disponibilità a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con tutti gli Stati membri, inclusa la Cina, per portare avanti il processo di riforma, che tuttavia è “complesso e delicato”. (Cip)