Donbass: Minniti, da Putin tentativo di riscrivere la storia

- Con il riconoscimento unilaterale del Donbass, la Russia “ha spostato di centinaia di chilometri i propri confini: con una sola mossa ha inferto un drammatico colpo all’integrità territoriale dell’Ucraina e stracciato gli accordi di Minsk, che rappresentavano il più avanzato approdo negoziale dopo l’attacco del 2014”. Lo scrive su “Repubblica” Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e presidente della Fondazione Med-Or. “Si è così colpito al cuore, forse non casualmente, lo sforzo negoziale degli ultimi anni di Francia e Germania, che più di tutti si erano spese per una soluzione diplomatica nel quadro del Formato Normandia”, ha scritto, aggiungendo che la sensazione che si è avuta negli ultimi giorni “era che ci si trovasse, da parte russa, di fronte ad un copione già scritto”. Minniti ha poi definito il recente discorso alla nazione del presidente russo, Vladimir Putin, “inaccettabile: un tentativo abbastanza approssimativo di riscrivere la storia, che rende evidente come l’obiettivo di Putin non sia una riedizione dell’Unione sovietica, ma un’ambizione imperiale”. Una sfida senza precedenti dalla fine della Guerra Fredda, ha continuato, che va affrontata con fermezza e determinazione dalle democrazie occidentali. “L’Ucraina non può e non deve essere lasciata sola: decisive saranno la tenuta e l’attuazione di sanzioni, anche individuali”, ha concluso. (Rin)