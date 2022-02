Spagna-Serbia: presidente serbo Vucic in visita a Madrid, previsto incontro con Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, effettua oggi una visita ufficiale in Spagna. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, sono previsti degli incontri separati con il primo ministro di Madrid, Pedro Sanchez, e il re di Spagna Felipe VI. Durante la sua permanenza a Madrid Vucic parteciperà anche alla firma dell'accordo per l'acquisto di due velivoli da trasporto CASA C-295 della compagnia Airbus. Alla vigilia della sua partenza per Madrid il presidente serbo ha annunciato che inviterà re Felipe e il primo ministro Sanchez a visitare la Serbia. "I funzionari serbi e spagnoli si incontrano raramente, e questi ultimi non sono a Belgrado da 50 anni. Inviterò re Felipe VI e il primo ministro Sanchez, sono amici sinceri del nostro Paese e questo è molto importante per noi", ha detto Vucic. (segue) (Seb)