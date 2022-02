Imprese: Intesa Sanpaolo e Finetica Onlus siglano convenzione per prevenire fenomeno dell’usura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Associazione Finetica Onlus hanno sottoscritto un’importante convenzione per prevenire il fenomeno dell’usura e l’esclusione finanziaria di soggetti in difficoltà economica. La convenzione, riferisce una nota, fa leva sul Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura amministrato da Finetica sin dal 2006 ed alimentato dal ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo di favorire l’accensione di prestiti del circuito finanziario legale a soggetti (persone, famiglie, ditte individuali e società di persone a gestione familiare) in condizione di fragilità socio-economica, che abbiano un programma economicamente e socialmente sostenibile, ma considerati dagli Istituti finanziari soggetti “non bancabili”, poiché privi di garanzie reali da esibire. “Con questo nuovo accordo la banca aggiunge all’impegno Impact verso i cittadini che hanno difficoltà di accesso al credito un’azione concreta per prevenire il ricorso alla finanza illegale: una maggiore inclusione finanziaria consente a famiglie e microimprese, specie quelle più colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia, di investire sul proprio futuro, nella salute e nel lavoro”, ha commentato Marco Morganti, responsabile della direzione Impact di Intesa Sanpaolo. La pandemia, ha aggiunto Nello Tuorto, presidente di Finetica Onlus, sta facendo crescere il ricorso agli usurai, spesso legati alla malavita organizzata. “Siamo di fronte ad una diffusione capillare dell’usura, che sviluppa un mercato del credito illegale a cui si rivolge chi non riesce ad accedere ad altri canali: con il Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura gestito da Finetica e la convenzione stipulata con Intesa Sanpaolo diventa ora possibile garantire, fino al 100 per cento, l’erogazione di microprestiti a tassi debitori agevolati anche ai soggetti che, secondo le valutazioni standardizzate degli Istituti finanziari risulterebbero non affidabili, scongiurando così il rischio reale che essi possano rivolgersi al sistema usuraio e criminale”, ha concluso. (Com)