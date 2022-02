Roma: quattro alloggi Ater in fase di sgombero a Tor Bella Monaca, prosegue piano prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro alloggi Ater sono in corso di sgombero nella "Torre 30" in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca di Roma. Si tratta di alloggi occupati abusivamente, che stanno per essere recuperati da uomini della polizia locale di Roma Capitale, polizia di stato e carabinieri, rispondendo al piano stilato dalla prefettura di Roma. Piano che già, nei giorni scorsi ad Ostia e nel quartiere di San Basilio, ha portato al recupero di alloggi Ater occupati abusivamente, anche da persone legate alla criminalità organizzata. Gli appartamenti sgomberati oggi ricadono in una zona particolarmente difficile, caratterizzata dal mercato dello spaccio di droga e dalla illegalità diffusa che già nell'autunno scorso, grazie ad una maxi operazione, furono liberate nella Torre 50 anche le case occupate dal clan di Giuseppe Moccia. (Rer)