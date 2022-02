Germania: incontro vertici maggioranza per decidere misure contro rincaro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della maggioranza che compone il governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), si riuniranno oggi a Berlino al fine di concordare misure contro il rincaro dell'energia. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, le tre forze politiche concordano sulla necessità di sostenere i consumatori di fronte al balzo dei prezzi dell'energia. Tuttavia, SpD, Verdi e Fdp sono divisi sui provvedimenti da adottare. Un consenso generale è stato raggiunto sull'anticipare dal gennaio del 2023 alla metà di quest'anno l'abolizione della sovrattassa per lo sviluppo delle energie rinnovabili. L'imposta è parte delle bollette dell'elettricità ed è pari a 3,7 centesimi per kilowattora, ossia ben 100 euro all'anno per una famiglia media con un consumo di tremila kilowattora. In origine, non doveva essere abolito fino al prossimo gennaio. Questo deve essere anticipato alla metà di quest'anno. SpD, Verdi e Fdp hanno discusso della riduzione dell'imposta sull'elettrictà o, almeno per un periodo limitato, dell'Iva sull'energia. Tuttavia, questi tagli fiscali sono oggetto di discussione tra i tre partiti, soprattutto perché provocherebbero un declino delle entrate della Germania. È poi oggetto di controversia la proposta di aumentare l'indennità per pendolari, avanzata dal ministro delle Finanze Christian Lindner, presidente della Fdp. I Verdi rifiutano rigorosamente quello che giudicano un sussidio dannoso per il clima, mentre per Lindner si tratta di un sostegno alla classe media. (Geb)