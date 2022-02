Usa: Pentagono approva mobilitazione Guardia nazionale in vista di proteste camionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha autorizzato lo schieramento di centinaia di militari della Guardia nazionale a Washington D.C. in vista di una protesta organizzata dagli autotrasportatori statunitensi contro le restrizioni pandemiche, sul modello di quella che nelle ultime settimane ha paralizzato la capitale canadese di Ottawa. Gli organizzatori della protesta intendono farla coincidere con l'annuale discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente Joe Biden terrà il primo marzo. "Le persone che vivono, lavorano e visitano il Distretto (di Washington) sono parte della nostra comunità, e la loro sicurezza è la nostra missione prioritaria", ha dichiarato il maggiore generale Sherrie L. McCandless, comandante della Guardia nazionale di Washington. Secondo il dipartimento della Difesa, Austin ha autorizzato lo schieramento di 400 militari disarmati "per fornire supporto ai punti di controllo del traffico, fornire funzioni di comando e controllo e coprire i requisiti operativi". A partire dal 26 febbraio e almeno sino al 7 marzo, "50 veicoli tattici di grandi dimensioni" verranno collocati sulle principali arterie di accesso al centro della capitale, per impedire blocchi da parte degli autotrasportatori. (Nys)