Russia: Putin si congratula con Forze armate nel Giorno del difensore della Patria

- Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato ieri sera con le Forze armate del Paese in occasione del Giorno del difensore della Patria, che si celebra in Russia il 23 febbraio. "Oggi, garantire la capacità di difesa del nostro Paese rimane il compito più importante dello Stato", ha sottolineato Putin, sostenendo che le Forze armate fungono da garanzia affidabile di sicurezza nazionale e vita pacifica dei cittadini, nonché sviluppo stabile e progressivo della Russia. Secondo il presidente, lo scenario internazionale presenta sfide e pericoli, come "l'allentamento del sistema di controllo degli armamenti o l'attività militare del blocco Nato". Allo stesso tempo, le richieste della Russia di costruire un sistema di sicurezza uguale e indivisibile che protegga in modo affidabile tutti i Paesi "rimangono senza risposta". Putin ha affermato che Mosca è sempre aperta al dialogo diretto e onesto, così come alla ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. (Rum)