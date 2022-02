Concorrenza: Pichetto, ministeri già al lavoro prima ancora della legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gilberto Pichetto, viceministro per lo Sviluppo economico, in virtù delle sue deleghe toccherà il compito di rappresentare il governo nell'esame in Parlamento del disegno di legge per la concorrenza. Il premier Mario Draghi ha auspicato un via libera in tempi molto stretti: "Ricordiamo tutti - spiega Pichetto al "Sole 24 Ore" - che l'obbligo di una legge annuale per la concorrenza risale al 2009 e la prima e unica fu adottata dal governo nel 2015 e approvata nel 2017. Oggi siamo in un contesto molto diverso, il Ddl fa parte del vincolo contrattuale che abbiamo pattuito con la Ue con il Piano di ripresa e resilienza. Io dico che bisogna fare il prima possibile ma lasciando margini ragionevoli al Parlamento". "Siamo di fronte - continua - a un testo molto complesso, con materie delicate e sette deleghe. In Parlamento deve essere fatto un lavoro di gruppo, con il contributo costruttivo dei ministeri coinvolti. Credo che non sia impossibile far approvare il testo al Senato e poi alla Camera, lasciando spazio anche lì per correzioni, entro l'estate. La terza lettura al Senato potrebbe essere molto rapida se c'è convergenza sulle modifiche". (segue) (Res)