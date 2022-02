Concorrenza: Pichetto, ministeri già al lavoro prima ancora della legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel punto ci sarebbe comunque da correre per rispettare l'impegno con Bruxelles di ultimare anche i decreti attuativi entro il 2022: "Proprio per questo è fondamentale che i ministeri già in questa fase comincino a lavorare in parallelo per la scrittura dei decreti delegati e degli atti regolamentari di attuazione. Si può almeno iniziare a predispone la cornice senza aspettare la pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale, per poi intervenire dopo in base a eventuali modifiche apportate dalle Camere. La premessa di tutto comunque, lo ripeto, deve essere un lavoro di squadra che sarà ovviamente coordinato dalla presidenza del Consiglio". Entrando nel merito, "parliamo di un provvedimento carico di argomenti delicati. Citiamone solo alcuni: trasporti pubblici locali, concessioni idroelettriche, farmaci e sanità, l'emendamento del governo sulle concessioni balneari. È presto per fare valutazioni su singole modifiche, ma ad esempio la mia sensibilità di viceministro dello Sviluppo economico con delega anche sui brevetti mi porta a dire che sulla norma per il patent linkage sarebbe utile un equilibrio tra le esigenze del mercato e la tutela dell'industria farmaceutica italiana". "Per quanto riguarda le concessioni idroelettriche - conclude Pichetto - non va sottovalutato chi solleva il timore di consegnare asset strategici a soggetti stranieri con mire puramente speculative ma vanno anche considerati gli effetti benefici della liberalizzazione sui consumatori". (Res)