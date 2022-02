Italia-Francia: ambasciatore Masset, insieme per un modello di crescita nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia dal 2017, oltre trent'anni di carriera. La crisi ucraina incombe, la diplomazia è al lavoro. "Dissuasione, sostegno all'Ucraina, creazione di uno spazio di dialogo tra Russia e Ucraina" restano le direttrici d'azione di Parigi. Alcuni problemi, amplificati poi da questa crisi, erano già presenti. I rincari dei carburanti e dell'energia su tutto: "È uno spazio che dobbiamo costruire a livello europeo. L'Europa deve costruire una sua sovranità energetica. Questo vuol dire impegnarsi sulla diversificazione delle fonti e sull'energy-mix, e noi francesi da questo punto di vista pensiamo che anche il nucleare sia un elemento importante, per i Paesi che lo vogliono, per poter assicurare un'energia sicura e con un costo fisso. E poi si deve lavorare sulla diversificazione degli approvvigionamenti di energia, in particolare del gas". "Non cerchiamo - spiega l'ambasciatore - di orientare l'Europa verso le posizioni francesi, cerchiamo di raggiungere dei compromessi che possano portare a dei passi avanti per tutta l'Europa. A noi sembra che il nucleare e il gas ci possano aiutare a raggiungere l'obiettivo 2050. L'energy-mix è comunque una competenza nazionale e spetta a ciascuno Stato membro fare le proprie scelte". "Capiamo - aggiunge - che altri paesi per diverse ragioni non lo accettino, ma noi abbiamo un track-record di sicurezza importante, e il fatto che la Francia sia la grande economia d'Europa che emette meno carbonio nell'atmosfera dimostra che se teniamo presente l'obiettivo della lotta al cambiamento climatico il nucleare serve". (segue) (Res)