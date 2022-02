Italia-Francia: ambasciatore Masset, insieme per un modello di crescita nuovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai rapporti economici tra imprese italiane e francesi, tra alleanze e competizione: "Italia e Francia sono due economie complementari e integrate. Abbiamo dei flussi commerciali che valgono complessivamente più di 80 miliardi di euro l'anno. Sono importanti gli investimenti: l'Italia oggi è il terzo investitore in Francia, e la Francia è la prima destinazione degli investimenti italiani in Europa. Vuol dire che ci sono sempre più complementarità e che per un'impresa italiana essere in Francia è importantissimo, addirittura essenziale per la sua dimensione internazionale. E la stessa cosa vale per le imprese francesi". Il Trattato del Quirinale del 2021 rappresenta un fattore di svolta: "La cooperazione tra Francia ed Italia è densa, completa e antica. Ma, fino ad ora, non era una cooperazione strutturata: ed è proprio quello che ci offre il Trattato. La possibilità di fare in modo che le nostre convergenze possano diventare azioni comuni. Si tratta di sviluppare un riflesso italo-francese, in particolare a livello europeo. E abbiamo visto tutti con NextGenerationEU che Italia e Francia quando sono insieme possono fare la differenza", ha concluso Masset. (Res)