Ucraina: Guerini, la Russia faccia un passo indietro (2)

- Non siamo alla vigilia di una terza guerra mondiale: "Sarei molto cauto a rievocare certi riferimenti. Faccio mie le parole del segretario generale della Nato: continuiamo a chiedere alla Russia di fare un passo indietro e impegnarsi in buona fede a contribuire a una soluzione politico-diplomatica. Nella convinzione che, nonostante declamate nostalgie imperiali, una escalation della situazione non sia utile a nessuno, in primis alla Russia". L'esercito russo continua le sue esercitazioni in Bielorussia. Non solo, grazie a un referendum la Bielorussia potrà ospitare armi nucleari di Mosca: "Alle dichiarazioni russe non sono seguiti i fatti e le esercitazioni in Bielorussia, che dovevano terminare la scorsa domenica, sono proseguite. Così come la presenza ai confini dell'Ucraina di circa centocinquantamila militari ed imponenti assetti operativi. Nei confronti di tutto ciò, la Nato mantiene attivi i suoi meccanismi di deterrenza e difesa collettiva". "L'Alleanza Atlantica - osserva infine il ministro - è e rimane un'organizzazione difensiva, non intende utilizzare la chiave del confronto militare ma, ancora una volta, perseguire la via della politica. In tal senso ricordo che la Nato, nelle sue interlocuzioni con Mosca delle scorse settimane, aveva manifestato la propria disponibilità a riaprire un confronto trasparente anche sul tema della non proliferazione degli armamenti, dimostrando di voler coinvolgere la Russia nell'aggiornamento della strategia di sicurezza europea". "Di certo, - conclude Guerini - minacce o azioni contro la sovranità territoriale di altri Stati non sono il viatico migliore per affrontare un dialogo veramente costruttivo". (Res)