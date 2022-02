Ucraina: Zelensky emette decreto su chiamata riservisti per aumentare prontezza esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha emesso un decreto sulla convocazione dei riservisti, al fine di aumentare la prontezza dell'esercito per tutti i possibili cambiamenti nell'ambiente operativo. Lo ha annunciato ieri lo stesso capo di Stato ucraino in un videomessaggio, spiegando che la misura è stata assunta in un periodo speciale per il Paese. "Oggi non c'è bisogno di una mobilitazione generale", ha spiegato Zelensky, sottolineando che l'Ucraina necessita di ricostituire rapidamente l'esercito e altre formazioni militari. In precedenza il presidente aveva definito l'escalation russa in Ucraina come una sfida senza precedenti per il mondo in generale. (Rum)