Usa-Ucraina: incontro Austin-Kuleba, discusso anche supporto aereo e missilistico

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, hanno discusso ieri a Washington della continuazione dell'assistenza militare degli Stati Uniti all'Ucraina, compresa la cooperazione nel campo della difesa aerea e missilistica. Lo riporta l'ufficio stampa del ministero degli Esteri di Kiev. Il capo del Pentagono ha espresso sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, con le parti che hanno discusso le misure pratiche per proteggere l'ex repubblica sovietica. Inoltre Kuleba ha informato Austin sulla formazione della difesa territoriale in Ucraina e "ha espresso la speranza di una stretta cooperazione per il suo potenziamento". Le parti hanno poi convenuto di estendere le consultazioni ed i contatti al più alto livello politico-militare. (Rum)