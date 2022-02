Energia: Bajatovic (Srbijagas), a marzo negoziati con Mosca su forniture gas per 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia prevede a marzo o aprile di avviare negoziati con la compagnia energetica russa Gazprom su un nuovo contratto per le forniture di gas per almeno dieci anni. Lo ha affermato ieri il direttore generale della compagnia energetica Srbijagas, Dusan Bajatovic. "Secondo i nostri desideri, abbiamo firmato un contratto per sei mesi, il presidente Aleksandr Vucic ha concluso un ottimo accordo, valido fino al 1 giugno", ha ricordato Bajatovic, dicendosi fiducioso sul prolungamento dell'intesa. Inoltre, secondo lui non sono previsti problemi in Serbia dovuti all'aumento dei prezzi del gas e alla carenza di carburante. (Rum)