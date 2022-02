Malesia: corte d'appello respinge ricorso di Anwar contro sentenza per Sodomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello della Malesia ha respinto un appello presentato dai legali del leader dell'opposizione progressista Anwar Ibrahim contro la seconda sentenza di condanna per sodomia a suo carico, risalente al 2015. Una commissione di tre magistrati presieduta dal giudice Lee Swee Seng ha respinto all'unanimità il ricorso nella mattinata di oggi, 23 febbraio. I legali di Anwar avevano già tentato senza successo un primo ricorso nel 2017, e sostengono che il giudice che aveva bocciato tale ricorso fosse stato pagato dall'ex premier Najib Razak, avversario politico di Anwar: una circostanza che a parere dei tre giudici non proverebbe, anche se dimostrata, la parzialità del precedente pronunciamento. La sentenza di colpevolezza per sodomia è costata ad Anwar una condanna a cinque anni di reclusione; il leader politico progressista ha ottenuto un perdono reale il 16 maggio 2018, in occasione delle elezioni politiche tenutesi nel Paese e vinte proprio dai partiti di orientamento progressista. (Fim)