Donbass: Armenia non intende riconoscere autoproclamate repubbliche

- L'Armenia non intende riconoscere le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Lo ha affermato questa mattina il portavoce del ministero degli Esteri armeno, Vahan Hunanyan. "Non c'è una questione del genere all'ordine del giorno", ha detto Hunanyan, auspicando che Mosca e Kiev risolvano i loro problemi attraverso la diplomazia e i negoziati, basati sulle norme e sui principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. "Ci auguriamo che vengano presi i passi necessari per ridurre la tensione e risolvere pacificamente la situazione", ha dichiarato Hunanyan. (Rum)