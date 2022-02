Regno Unito: governo, soldi contribuenti non hanno "pagato" le feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non un centesimo dei contribuenti è stato speso per il cibo o le bevande consumate agli eventi di Downing Street che la polizia metropolitana di Londra sta analizzando in merito all'inchiesta "partygate". È quanto ha sottolineato il governo britannico, in particolare dal ministro dell'Ufficio di gabinetto, Michael Ellis, a seguito della pubblicazione delle domande contenute nel questionario inviato a circa 50 persone sospettate di aver partecipato alle feste. Lo ha rivelato l'emittente televisiva "Itv News", che ha anche fatto sapere che il questionario darebbe agli interessati la possibilità di fornire "una dichiarazione scritta", nonché una "motivazione ragionevole" per la partecipazione agli eventi. Tra le domande, anche lo scopo della partecipazione e i dettagli delle interazioni con gli altri ospiti. (Rel)