Regno Unito: museo londinese interrompe partnership con società energetica Bp

- Il museo National Portrait Gallery di Londra ha annunciato la conclusione della sua partnership con la società britannica Bp, a causa delle crescenti pressioni sui finanziamenti da parte di aziende che sfruttano fonti non sostenibili. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Bp ha sponsorizzato il premio annuale per il "ritratto dell'anno" alla galleria sin dal 1989, ma ha confermato in una dichiarazione congiunta che non avrebbe rinnovato la sua collaborazione. Nicholas Cullinan, il direttore del museo, ha espresso "enorme gratitudine a Bp per il suo sostegno a lungo termine", impegnandosi "a lavorare con gli artisti e a continuare a promuovere la ritrattistica e non vediamo l'ora di sviluppare il futuro Portrait Award mentre pianifichiamo la nostra riapertura nel 2023". La National Portrait è solo l'ultima di una serie di altre istituzioni culturali che hanno messo fine ai loro rapporti con Bp. Tra queste il Tate, l'associazione museale che riunisce quattro gallerie d’arte britanniche, e la Royal Shakespeare Company. Tutte rinunce sono giunte in seguito a campagne ambientali lanciate da artisti e dipendenti. (Rel)