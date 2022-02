Sardegna: filiera del latte vaccino in crisi profonda, chiesti aiuti per tutto il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi senza precedenti della filiera del latte vaccino nella piana oristanese e della cooperativa 3A di Arborea sono state al centro della seduta della commissione Agricoltura del Consiglio regionale. “L’aumento delle materie prime (mangimi e sementi) e dei costi dell’energia sta mettendo in ginocchio molte aziende – ha spiegato il presidente della 3A di Arborea Remigio Sequi - nel 2021, su 190 allevamenti consorziati, 22 hanno dovuto chiudere. I produttori di latte vaccino non riescono più a coprire i costi di produzione”. Sequi ha quindi avanzato una richiesta alla Regione: “Serve un ristoro immediato per gli allevatori – ha detto il presidente della 3A - un contributo da 10 milioni di euro per compensare la mancata remunerazione del latte. Se poi si vuole tenere in piedi il sistema Arborea, occorrerebbe pensare a interventi strutturali per abbattere i costi dell’energia diventati ormai insostenibili. In questo caso servirebbero altri 12 milioni di euro per la costruzione di impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili”. (segue) (Rsc)