Sardegna: filiera del latte vaccino in crisi profonda, chiesti aiuti per tutto il settore (2)

- Stessa richiesta da parte dei rappresentanti della cooperativa dei produttori Walter Mureddu e dal dirigente locale di Coldiretti Giancarlo Capraro: “Non avremmo mai pensato di dover chiedere un sostegno alla Regione – ha detto Capraro – ma la situazione è davvero grave. Arborea è sempre stata considerato un’isola felice, adesso però gli allevatori sono in grandissima difficoltà”. Crisi dovuta alla mancata remunerazione del prezzo del latte oggi pagato a circa 38 centesimi al litro: “Ne mancano 8 – ha detto il direttore di Coldiretti Luca Saba – lo certifica l’ultimo rapporto Ismea secondo cui la produzione di un litro di latte ha raggiunto i 46 centesimi a litro. Senza contare il gap infrastrutturale delle aziende sarde rispetto a quelle della penisola”. Secondo il direttore regionale di Copagri Pietro Tandeddu un canale di finanziamento potrebbe essere ricercato nelle pieghe dei provvedimenti statali. Tra questi il recente decreto per l’abbattimento dei costi dell’energia e il recupero dei fondi promessi dal Governo per la compensazione del calo del prezzo del latte: “Ma si potrebbe pensare anche ad altre soluzioni – ha aggiunto Tandeddu – per esempio l’abbattimento dell’Irap per le aziende zootecniche o l’apertura di un tavolo con la grande distribuzione per strappare un prezzo migliore del latte vaccino”. Secondo il presidente di Confagricoltura Paolo Mele occorre agire in fretta: “Senza un aiuto pubblico tra due o tre mesi le aziende chiuderanno - ha detto Mele – non si può più aspettare”. (segue) (Rsc)