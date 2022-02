Sardegna: filiera del latte vaccino in crisi profonda, chiesti aiuti per tutto il settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione all’unanimità ha condiviso le preoccupazioni del mondo produttivo e ragionato su una soluzione possibile. Diverse le proposte in campo, la più percorribile sembra essere quella di uno stanziamento ad hoc per il comparto. Se fatto entro il 30 giugno – hanno fatto notare diversi consiglieri – potrebbe rientrare tra i provvedimenti urgenti per arginare gli effetti negativi della pandemia. In questo caso non si correrebbe di incorrere in una procedura di infrazione per la violazione delle norme europee sulla concorrenza. L’altra strada è quella del contributo de minimis ma, in questo caso, i tempi di erogazione si allungherebbero. “Nelle prossime ore verificheremo se sarà possibile trovare le risorse già in questa manovra finanziaria o se invece dovremo aspettare il prossimo provvedimento “omnibus” – ha detto il presidente della Commissione Piero Maieli. Il problema, comunque, deve essere affrontato e risolto. La Sardegna non può permettersi di mandare in crisi un comparto trainante come il sistema Arborea”. Disponibilità a trovare una soluzione è arrivata anche dall’assessore Gabriella Murgia: “Il presidente Solinas ci sta lavorando – ha detto l’esponente della Giunta – bisogna però capire dove andare a prendere le risorse”. (Rsc)