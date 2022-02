Imprese: Cnh Industrial, società esente da debiti netti entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial “rispetta il suo impegno per una solida struttura di bilancio e di liquidità e a mantenere e migliorare il rating di credito investment grade, confermando la sua intenzione di essere esente da debiti netti entro il 2023”. È quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del Capital Markets Day organizzato oggi a Miami dalla società per presentare il nuovo piano strategico al 2024. La nuova strategia prevede un margine lordo superiore al 24 per cento entro il 2024, in aumento di oltre 300 punti base rispetto al 2021, e investimenti in ricerca e sviluppo focalizzati su nuovi prodotti e tecnologie di precisione per circa 2,6 miliardi di dollari, salendo quindi fino al 4,5 per cento dei ricavi netti nel 2024. Il piano si impegna inoltre a una “politica dei dividendi coerente, e conferma la capacità della società di esercitare eventuali riacquisti di azioni proprie”. (Com)