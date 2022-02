Brasile: Bolsonaro partecipa a insediamento nuovo presidente centrale idroelettrica Itaipù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo direttore generale della centrale idroelettrica bi-nazionale Brasile-Paraguay di Itaipu, ammiraglio Anatalício Risden Junior. Risden, che era il direttore finanziario esecutivo di Itaipu, sostituisce il generale Joao Francisco Ferreira, che ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico alla fine di gennaio. Bolsonaro ha sottolineato che, oltre a finanziare opere di integrazione con il Paraguay, come il Ponte in costruzione che unirà i due paesi, Itaipu può generare un nuovo impulso per lo sviluppo nelle aree di confine, tra cui l'Argentina, e rendere possibile, in futuro, un collegamento con Cile e Bolivia. Nel suo discorso Risden ha sottolineato l'importanza della diga di Itaipu nei settori dell'energia, della diplomazia, delle questioni sociali e ambientali. (segue) (Brb)